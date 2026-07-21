Гірн розповів, як табір Усика вплинув на форму Джошуа перед наступним боєм

Британський боксер Ентоні Джошуа планує провести бій наприкінці 2026 року проти свого співвітчизника Тайсона Ф'юрі. Водночас перед цим на нього чекає поєдинок із Крістіаном Пренгою, який відбудеться 25 липня.

До найближчого бою Джошуа підходить із максимальною мотивацією. Про це в інтерв'ю Sky Sports News заявив промоутер Едді Гірн.

Яка форма у Джошуа перед боєм з Пренгою

За словами голови Matchroom Boxing, "Ей Джей" перебуває у найкращій фізичній формі за всю свою кар'єру. Додатковим фактором успіху стала підготовка у тренувальному таборі українця Олександра Усика.

Ей Джей зараз у найкращій формі свого життя. Він тренувався в таборі Усика та неймовірно мотивований не лише перемогти, а й влаштувати шоу,

– підкреслив промоутер.

Гірн закликав фанатів не моргати під час бою, оскільки очікує справжніх "феєрверків" на рингу. Він також підкреслив, що Джошуа не недооцінює суперника і налаштований діяти максимально жорстко та безжально.

Для британського боксера це буде перший вихід у ринг у 2026 році після гучної перемоги над Джеком Полом минулого року. Ексклюзивну пряму трансляцію поєдинку забезпечить стримінгова платформа DAZN.

Для Джошуа цей бій стане своєрідною перевіркою сил після тривалої перерви, спричиненої важкою автокатастрофою, в яку він потрапив наприкінці 2025 року.

Боксерський вечір викликає особливий інтерес в українських уболівальників ще й завдяки андеркарду. Свій другий поєдинок на професійному рингу проведе олімпійський чемпіон Олександр Хижняк, якому протистоятиме непереможений француз Ленні Патрач.