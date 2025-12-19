Джошуа зізнався, чого його навчила команда Усика: британець здивував відповіддю

Вже у ніч із 19-го на 20-те грудня Ентоні Джошуа нарешті повернеться у профі-ринг. Суперником британського супертяжа буде Джейк Пол.

До протистояння проти Джейка Пола Ентоні Джошуа готувався із командою Олександра Усика. Напередодні поєдинку британець розповів, чого навчився у представників непереможного українця, пише 24 Канал із посиланням на BoxingScene.

Чого Джошуа навчила команда Усика?

Ей Джей виділив аспект поза межами боксерських навичок. Мова йде про релігійну складову. Команда Усика навчила Джошуа більше молитись та приділяти їй більшого значення у своєму житті.

Можливо, те, що я став більше молитися – і це важливо. Я навчився цьому від команди, усвідомив важливість молитви. Тож так, для мене це важливо. Тепер я молюся більше,

– сказав Джошуа.

Відзначимо, що на відкритому тренуванні у куті Джошуа був помічений український тренер Єгор Голуб, який привів Дениса Берінчика до чемпіонського титулу. Також на рингу поруч із Ентоні був Сергій Лапін, директор кмоанди Усика.

Який прогноз на бій Пол – Джошуа зробив Усик?

Олександр Усик в інтерв'ю All The Smoke Boxing припустив, скільки триватиме бій Пол – Джошуа. Український чемпіон прогнозує у зустрічі лише один раунд.

"На мою думку – один раунд. Я з Ентоні двічі бився, його джеб… Подивіться (показує на брови – 24 канал) Це від його джеба. Бум", – сказав Усик.

Водночас українець розповідав, що буде молитись за Пола, з яким він хоче провести бій в октагоні за правилами змішаних єдиноборств.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?