Джошуа признался, чему его научила команда Усика: британец удивил ответом

Уже в ночь с 19-го на 20-е декабря Энтони Джошуа наконец вернется в профи-ринг. Соперником британского супертяжеловеса будет Джейк Пол.

К противостоянию против Джейка Пола Энтони Джошуа готовился с командой Александра Усика. Накануне поединка британец рассказал, чему научился у представителей непобедимого украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.

Интересно Пол – Джошуа: какой прогноз и кто фаворит боя в Майами

Чему Джошуа научила команда Усика?

Эй Джей выделил аспект за пределами боксерских навыков. Речь идет о религиозной составляющей. Команда Усика научила Джошуа больше молиться и уделять ей большее значение в своей жизни.

Возможно, то, что я стал больше молиться – и это важно. Я научился этому от команды, осознал важность молитвы. Так что да, для меня это важно. Теперь я молюсь больше,

– сказал Джошуа.

Отметим, что на открытой тренировке в углу Джошуа был замечен украинский тренер Егор Голуб, который привел Дениса Беринчика к чемпионскому титулу. Также на ринге рядом с Энтони был Сергей Лапин, директор кмоанды Усика.

Какой прогноз на бой Пол – Джошуа сделал Усик?

Александр Усик в интервью All The Smoke Boxing предположил, сколько продлится бой Пол – Джошуа. Украинский чемпион прогнозирует во встрече всего один раунд.

"По моему мнению – один раунд. Я с Энтони дважды дрался, его джеб... Посмотрите (показывает на брови – 24 канал) Это от его джеба. Бум", – сказал Усик.

В то же время украинец рассказывал, что будет молиться за Пола, с которым он хочет провести бой в октагоне по правилам смешанных единоборств.

Что известно о бое Пол – Джошуа?