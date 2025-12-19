Джошуа признался, чему его научила команда Усика: британец удивил ответом
- Энтони Джошуа вернется в профи-ринг в поединке против Джейка Пола, подготовка к которому включала сотрудничество с командой Александра Усика.
- Джошуа признался, что команда Усика научила его больше молиться, а сам бой состоится в Майами на нестандартном ринге.
Уже в ночь с 19-го на 20-е декабря Энтони Джошуа наконец вернется в профи-ринг. Соперником британского супертяжеловеса будет Джейк Пол.
К противостоянию против Джейка Пола Энтони Джошуа готовился с командой Александра Усика. Накануне поединка британец рассказал, чему научился у представителей непобедимого украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.
Интересно Пол – Джошуа: какой прогноз и кто фаворит боя в Майами
Чему Джошуа научила команда Усика?
Эй Джей выделил аспект за пределами боксерских навыков. Речь идет о религиозной составляющей. Команда Усика научила Джошуа больше молиться и уделять ей большее значение в своей жизни.
Возможно, то, что я стал больше молиться – и это важно. Я научился этому от команды, осознал важность молитвы. Так что да, для меня это важно. Теперь я молюсь больше,
– сказал Джошуа.
Отметим, что на открытой тренировке в углу Джошуа был замечен украинский тренер Егор Голуб, который привел Дениса Беринчика к чемпионскому титулу. Также на ринге рядом с Энтони был Сергей Лапин, директор кмоанды Усика.
Какой прогноз на бой Пол – Джошуа сделал Усик?
Александр Усик в интервью All The Smoke Boxing предположил, сколько продлится бой Пол – Джошуа. Украинский чемпион прогнозирует во встрече всего один раунд.
"По моему мнению – один раунд. Я с Энтони дважды дрался, его джеб... Посмотрите (показывает на брови – 24 канал) Это от его джеба. Бум", – сказал Усик.
В то же время украинец рассказывал, что будет молиться за Пола, с которым он хочет провести бой в октагоне по правилам смешанных единоборств.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
- Поединок состоится в Майами и продлится не более восьми раундов.
- Вечер бокса в прямом эфире можно будет на платформе Netflix. Правда, для этого нужно будет иметь подписку. Бесплатного просмотра не предвидится. Трансляция основного карда шоу в Майами начнется в 03:00. Пол и Джошуа выйдут в ринг не раньше 06:00 утра 20 декабря (по киевскому времени).
- Боксеры проведут бой на нестандартном ринге.