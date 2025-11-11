Експерт розповів, як Джошуа "закрив перед собою двері" для трилогії з Усиком

Британський аналітик Гарет Девісон висловився щодо майбутнього Ентоні Джошуа. Експерт розповів, що британський супертяж не лише забажав поїхати у табір Олександра Усика, а вже потренувався під керівництвом команди непереможного українця.

На думку Гарета Девіса, такий крок Ентоні Джошуа є правильним. Водночас аналітик розгледів у такому приїзді Ей Джея у тренувальний табір Олександра Усика негативний момент, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Чому третього бою Усик – Джошуа може не бути?

Британський експерт вважає, що такими тренуваннями у таборі українця Джошуа закриває собі можливість третього бою з Усиком. Девіс розповів, що Ентоні буде складно битись проти Олександра після того, як обидва потренувались в одному таборі.

Водночас аналітик додав, що не чув, що Ей Джей розірвав співпрацю зі своїм нинішнім тренером Беном Девісоном.

Я думаю, що це закриває двері щодо третього бою з Усиком. Як тільки ти поруч з ними, залучений, тренуєшся з ними, ти створюєш ці стосунки, які ми бачили багато разів з різними бійцями в кожній індустрії єдиноборств – бійці зближуються, а потім вони стають як сім’я, як брати. Тоді перспектива психологічного розриву стає занадто складною для них, щоб битися один з одним,

– підсумував аналітик.

Раніше Едді Хірн, промоутер Джошуа, підтвердив інтерв'ю Boxing King Media приїзд Джошуа у табір Усика.

"Ей Джей завжди їздив до інших таборів, продовжував розвиватися, продовжував вчитися, продовжував слухати. Знаєте, він справді провів час у таборі Усика. Я не думаю, що це секрет. Але я думаю, що будь-яке офіційне оголошення надійде від нього. І без сумніву, це буде у потрібний час", – розповів Хірн.

