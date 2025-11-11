Експерт розповів, як Джошуа "закрив перед собою двері" для трилогії з Усиком
- Ентоні Джошуа потренувався у таборі Олександра Усика, що може ускладнити організацію третього бою між ними.
- Експерт Гарет Девіс вважає, що такі тренування можуть створити психологічну прив’язаність, яка ускладнює можливість їхнього бою.
Британський аналітик Гарет Девісон висловився щодо майбутнього Ентоні Джошуа. Експерт розповів, що британський супертяж не лише забажав поїхати у табір Олександра Усика, а вже потренувався під керівництвом команди непереможного українця.
На думку Гарета Девіса, такий крок Ентоні Джошуа є правильним. Водночас аналітик розгледів у такому приїзді Ей Джея у тренувальний табір Олександра Усика негативний момент, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
Варто дізнатись Скільки боїв залишилось у Джошуа до кінця кар'єри: чи є у планах Усик
Чому третього бою Усик – Джошуа може не бути?
Британський експерт вважає, що такими тренуваннями у таборі українця Джошуа закриває собі можливість третього бою з Усиком. Девіс розповів, що Ентоні буде складно битись проти Олександра після того, як обидва потренувались в одному таборі.
Водночас аналітик додав, що не чув, що Ей Джей розірвав співпрацю зі своїм нинішнім тренером Беном Девісоном.
Я думаю, що це закриває двері щодо третього бою з Усиком. Як тільки ти поруч з ними, залучений, тренуєшся з ними, ти створюєш ці стосунки, які ми бачили багато разів з різними бійцями в кожній індустрії єдиноборств – бійці зближуються, а потім вони стають як сім’я, як брати. Тоді перспектива психологічного розриву стає занадто складною для них, щоб битися один з одним,
– підсумував аналітик.
Раніше Едді Хірн, промоутер Джошуа, підтвердив інтерв'ю Boxing King Media приїзд Джошуа у табір Усика.
"Ей Джей завжди їздив до інших таборів, продовжував розвиватися, продовжував вчитися, продовжував слухати. Знаєте, він справді провів час у таборі Усика. Я не думаю, що це секрет. Але я думаю, що будь-яке офіційне оголошення надійде від нього. І без сумніву, це буде у потрібний час", – розповів Хірн.
Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Які останні новини про Ентоні Джошуа?
З'явилась інформація, що Джошуа ще може повернутись у ринг до кінця 2025 року, провівши бій у Гані 20 грудня.
Хірн оцінив перспективи такого повернення Ентоні після понад річної перерви. Промоутер дає низькі шанси на проведення двобою Ей Джея до кінця 2025-го.
Востаннє Джошуа виходив у ринг ще у вересні 2024-го, коли несподівано легко був нокаутований Даніелем Дюбуа. Та поразка стала 4-ю для Ей Джея у професіоналах. Також за його спиною 28 переможних боїв, 25 із яких були нокаутом (дані BoxRec).
Представник Дюбуа розповів, що Даніель готовий дати реванш Джошуа.