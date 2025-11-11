Эксперт рассказал, как Джошуа "закрыл перед собой дверь" для трилогии с Усиком
- Энтони Джошуа потренировался в лагере Александра Усика, что может усложнить организацию третьего боя между ними.
- Эксперт Гарет Дэвис считает, что такие тренировки могут создать психологическую привязанность, которая усложняет возможность их боя.
Британский аналитик Гарет Дэвисон высказался относительно будущего Энтони Джошуа. Эксперт рассказал, что британский супертяжеловес не только пожелал поехать в лагерь Александра Усика, а уже потренировался под руководством команды непобедимого украинца.
По мнению Гарета Дэвиса, такой шаг Энтони Джошуа является правильным. В то же время аналитик разглядел в таком приезде Эй Джея в тренировочный лагерь Александра Усика негативный момент, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.
Почему третьего боя Усик – Джошуа может не быть?
Британский эксперт считает, что такими тренировками в лагере украинца Джошуа закрывает себе возможность третьего боя с Усиком. Дэвис рассказал, что Энтони будет сложно драться против Александра после того, как оба потренировались в одном лагере.
В то же время аналитик добавил, что не слышал, что Эй Джей разорвал сотрудничество со своим нынешним тренером Беном Дэвисоном.
Я думаю, что это закрывает двери относительно третьего боя с Усиком. Как только ты рядом с ними, вовлечен, тренируешься с ними, ты создаешь эти отношения, которые мы видели много раз с разными бойцами в каждой индустрии единоборств – бойцы сближаются, а потом они становятся как семья, как братья. Тогда перспектива психологического разрыва становится слишком сложной для них, чтобы драться друг с другом,
– подытожил аналитик.
Ранее Эдди Хирн, промоутер Джошуа, подтвердил интервью Boxing King Media приезд Джошуа в лагерь Усика.
"Эй Джей всегда ездил в другие лагеря, продолжал развиваться, продолжал учиться, продолжал слушать. Знаете, он действительно провел время в лагере Усика. Я не думаю, что это секрет. Но я думаю, что любое официальное объявление поступит от него. И без сомнения, это будет в нужное время", – рассказал Хирн.
Какие последние новости об Энтони Джошуа?
Появилась информация, что Джошуа еще может вернуться в ринг до конца 2025 года, проведя бой в Гане 20 декабря.
Хирн оценил перспективы такого возвращения Энтони после более чем годичного перерыва. Промоутер дает низкие шансы на проведение поединка Эй Джея до конца 2025-го.
Последний раз Джошуа выходил в ринг еще в сентябре 2024-го, когда неожиданно легко был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. То поражение стало 4-м для Эй Джея в профессионалах. Также за его спиной 28 победных боев, 25 из которых были нокаутом (данные BoxRec).
Представитель Дюбуа рассказал, что Даниэль готов дать реванш Джошуа.