Промоутер Джошуа вперше зустрівся з боксером: у якому стані британець після страшної ДТП

Ентоні Джошуа напередодні Нового року потрапив моторшну автокатастрофу. Жахлива ДТП за участі британського боксера сталася у Нігерії, куди він вирушив у відпустку після перемоги над Джейком Полом.

Промоутер Едді Хірн у коментарі The Stomping Ground розповів про першу зустріч з "Ей Джеєм" після автотрощі. Спортивний функціонер розповів, як відчуває себе британський боксер.

Що розповів Хірн про зустріч Джошуа?

За словами Хірна, вони спілкувалися, але це не те, що дивитися людині в очі, відчувати її пристуність та показувати підтримку. Промоутер заявив, що вони добре провели час.

Він зазначив, що спробує побути з Джошуа протягом бути протягом наступних декількох тижнів. Адже британському боксеру зараз потрібна підтримка як ніколи.

Можна побачити, що йому боляче. Я думаю, в цьому немає сумнівів. Можна намагатися бути максимально позитивним, і Ентоні – один із найбільш позитивних людей, яких я зустрічав у житті. Він втратив двох найближчих друзів. Двоє людей, які жили поруч із ним. Вони щоночі спілкувалися. Вони мали мрії. Вони мали плани, і їх ніколи не буде,

– сказав промоутер.

Нагадаємо, що Джошуа повинен був провести цього року великий поєдинок проти Тайсона Ф'юрі, але наразі невідомо, чи битиметься далі британець. "Циганський король" вже знайшов заміну "Ей Джею".

З ким битиметься Ф'юрі замість Джошуа?

Ф'юрі у своєму інстаграмі дав зрозуміти, що не розраховує на третій бій з Олександром Усиком. Окрім того, він заявив, що знає, який його бій хоче побачити публіка, але відмовився називати ім'я суперника, наголосивши, що він у жалобі, натякнувши на Джошуа.

Натомість "Циганський король" планує поборотися за титул чемпіона світу у 2026 році. Ф'юрі хоче битися проти Фабіо Вордлі, який володіє чемпіонським поясом WBO, від якого відмовився Усик.

Що відомо про ДТП за участі Джошуа?