Назвав "клоуном" і роками не спілкувався: Джошуа зустрівся з легендарним Льюїсом після конфлікту

Британські боксери Ентоні Джошуа та легендарний колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс провели знакову зустріч за лаштунками першої пресконференції, присвяченої майбутньому протистоянню британця з Тайсоном Ф'юрі. Таким чином, вони поклали край багаторічному публічному конфлікту.

Зустріч відбулася 30 вересня в Лондоні під час медіазаходу, організованого напередодні довгоочікуваного британського дербі. Поєдинок між Джошуа та Ф'юрі запланований на 11 грудня на стадіоні Principality у Кардіффі, повідомляє 24 Канал.

Джошуа зустрівся з Льюїсом: як пройшла зустріч

Леннокс Льюїс був запрошеним гостем цієї події. Після завершення офіційної частини вечора боксери перетнулися в підтрибунному приміщенні. Відео їхнього рукостискання та дружньої розмови опублікувала платформа Netflix Sports. Спортсмени продемонстрували повну повагу один до одного, підтвердивши, що всі старі образи залишилися в минулому.

Зустріч Джошуа та Льюїса: дивіться відео

Як пише The Sun, напруга між двома зірками британського боксу виникла ще у 2017 році, коли після перемоги Джошуа над Володимиром Кличком охорона "Ей-Джея" не пустила Льюїса до роздягальні для привітань, що Леннокс сприйняв як прояв неповаги. Згодом, у 2018 році, ситуація загострилася через публічні звинувачення Льюїса на адресу команди Джошуа у зриві поєдинку за звання абсолютного чемпіона проти Деонтея Вайлдера з фінансових причин.

Відкрита ворожнеча спалахнула у 2019 році, коли Льюїс жорстко розкритикував "Ей-Джея" за сенсаційну поразку від Енді Руїса та загальне ведення кар'єри. У відповідь Джошуа в одному з інтерв'ю назвав легендарного спортсмена "клоуном" і заявив, що не поважає його як людину. Як зазначає Mirror, Ентоні звинуватив Леннокса в бажанні хайпувати в інтернеті замість того, щоб особисто підтримувати молодих боксерів. Після цього спортсмени роками не спілкувалися.

Проте останнім часом Льюїс неодноразово демонстрував готовність піти на примирення та підтримував колегу у скрутні моменти. Зокрема, наприкінці 2025 року Леннокс висловив у своїх соцмережах глибокі співчуття після смертельної ДТП, що сталася з "Ей-Джеєм". Крім того, ексчемпіон публічно підтримав рішення Джошуа взяти паузу після травматичних подій і не поспішати з організацією бою проти Ф'юрі.