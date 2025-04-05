Напередодні боксери взяли участь в усіх офіційних заходах, які передують поєдинку. Джо Джойс виявився аж на 10 кілограмів важчим, аніж його суперник із Хорватії – 124,8 проти 113,7 у Філіпа Хрговича.

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Прогноз Едді Хірна

Прогноз на цей двобій зробив відомий промоутер Едді Хірн. Менеджер пригадав бій Джойса проти Дерека Чісори, який закінчився перемогою останнього за одноголосним рішенням суддів. Хірн запевнив, якби не нокдаун у дев'ятому раунді, то їх битва була дуже близькою, передає 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

Хірн назвав слабку сторону 39-річного британського боксера.

"В деяких бійців є проблема, і Джо – хороший приклад. Джо завжди був повільним у ринзі. Він ніколи не був схожий на сенсаційного, кваліфікованого бійця. В минулому він був надзвичайно жорстким, він вмів бити, і в нього чудове підборіддя. З часом, як його кар'єра прогресувала, його стійкість до ударів змінювалася", – розповів промоутер.

Також менеджер залишив свій прогноз на суботній двобій Джойса проти Хрговича.

Удари, які завдали йому шкоди в бою з Чісорою, ніколи б не завдали йому шкоди раніше. Дві поразки від Чжана, тисячі раундів важких спарингів стали проблемою. Якщо ви хочете почути мій прогноз, то Джойс буде відлупцьований в суботу за три-чотири раунди,

– заявив Едді Хірн.