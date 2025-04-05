Накануне боксеры приняли участие во всех официальных мероприятиях, которые предшествуют поединку. Джо Джойс оказался аж на 10 килограммов тяжелее, чем его соперник из Хорватии – 124,8 против 113,7 у Филипа Хрговича.

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Прогноз Эдди Хирна

Прогноз на этот поединок сделал известный промоутер Эдди Хирн. Менеджер вспомнил бой Джойса против Дерека Чисоры, который закончился победой последнего по единогласному решению судей. Хирн заверил, если бы не нокдаун в девятом раунде, то их битва была очень близкой, передает 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

Хирн назвал слабую сторону 39-летнего британского боксера.

"У некоторых бойцов есть проблема, и Джо – хороший пример. Джо всегда был медленным в ринге. Он никогда не был похож на сенсационного, квалифицированного бойца. В прошлом он был чрезвычайно жестким, он умел бить, и у него замечательный подбородок. Со временем, как его карьера прогрессировала, его устойчивость к ударам менялась", – рассказал промоутер.

Также менеджер оставил свой прогноз на субботний поединок Джойса против Хрговича.

Удары, которые нанесли ему урон в бою с Чисорой, никогда бы не нанесли ему урон раньше. Два поражения от Чжана, тысячи раундов тяжелых спаррингов стали проблемой. Если вы хотите услышать мой прогноз, то Джойс будет отлуплен в субботу за три-четыре раунда,

– заявил Эдди Хирн.