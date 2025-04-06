Бій на арені "Co-Op Live Arena" організувала промоутерська компанія Френка Воррена Queensberry Promotions. На кону поєдинку стояв пояс WBO International, пише 24 Канал.

До теми "Буде відлупцьований за 3-4 раунди": авторитетний промоутер дав прогноз на бій Джойс – Хргович

Чергова поразка Джойса

Із перших секунд бою хорват зайняв центр рингу та діяв першим номером. Джойс відповідав різкими контратаками та дуже багато клінчував. Попри такий початок на користь Хрговича, саме на його обличчі першим виступила кров. Сталось це тоді, коли Філіп у другому раунді трохи знизив темп.

Щоправда, ближче до середини поєдинку Джо вирівняв ситуацію. Боксери почергово викидали удари та пропускали не надто обов'язкові постріли, коли можна було сховатись у захисті. Із кожним наступним раундом перевага перейшла до 39-річного британця.

Джойс викидав класні комбінації та затискав Хрговича до канатів, що змушувало хорвата пропускати багато ударів. Однак у чемпіонських раундах знову була рівність. І Джойс, і Хргович через втому багато помилялись.

Відео атаки Джойса

Тому переможця бою визначали суддівські записки. Цікаво, що попри такий двобій усі троє суддів одноголосно віддали перемогу Філіпу Хрговичу – 97-93, 96-95, 98-92.

Відеоогляд бою Джойс – Хргович

Це четверта поразка у кар'єрі Джо Джойса у 20-ти боях (16 перемог, із них 14 були нокаутом). Чотирьох фіаско британець зазнав в останній п'яти поєдинках. Натомість Хргович здобув свою 18-ту перемогу у 19-ти зустрічах (14 – нокаутом) при одній поразці.