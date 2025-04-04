"Чекаю на перемогу": іменитий супертяж висловився щодо бою проти легендарного Джойса

У суботу, 5 квітня, відбудеться грандіозний вечір боксу у Манчестері. У головному поєдинку спортивного шоу Філіп Хргович битиметься проти Джо Джойса.

Хорватський боксер поділився думками щодо протистояння із британцем. Хргович висловив упевненість у перемозі над Джойсом, пише 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

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Зухвала заява Хрговича

Філіп Хргович висловився стосовно Джо Джойса. Хорватський супертяж назвав британця "Туманом", зробивши акцент на його повільності.

Хргович не розуміє, як Джойс збирається його нокаутувати. Проте він вважає, що вони покажуть хороший поєдинок, який сподобається вболівальникам.

Чекаю на перемогу в суботу, хочу нокаутувати його і знову піднятися на вершину. Такий план. Мотивація величезна, це точно. Як сказав Френк Воррен, той, хто програє, опиниться у дуже складному становищі. Я не хочу програвати,

– сказав Хргович.

Нагадаємо, що Філіп Хргович замінив Ділліана Вайта, який отримав травму за декілька тижнів до поєдинку проти Джо Джойса. Британець пошкодив палець на руці.

Нагадаємо, що Хргович востаннє бився у травні минулого року. Тоді хорватський надважковаговик поступився іншому британському боксеру Даніелю Дюбуа.