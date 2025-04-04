Напередодні вечора боксу усі його учасники взяли участь у традиційній пресконференції. Спілкування із журналістами Жама Тшікева та Девіда Аделеє перетворився у справжній вибух емоцій, пише 24 Канал.

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Бурхливі емоції на пресконференції

Спершу боксери влаштували словесну перепалку, яка ледь не переросла у бійку. Постраждав лише один предмет – стіл, за яким сидів Тшікева. Жама після заяв майбутнього суперника на емоціях перевернув стіл, який впав прямо перед місцями для журналістів.

Охоронці миттєво кинулись до боксерів, аби зменшити ризик можливої сутички ще до їх виходу у ринг.

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Цікаво, що боксери вже не вперше показують свій палкий темперамент. Перед цим бійці ледь не побились за лаштунками, тому організатори вечора боксу вже були готові до повторення подібного інциденту.

Додамо, що майбутня зустріч Джойса та Хрговича буде вже не першою лобовою для боксерів. У 2013 році Джойс здолав хорвата у рамках World Series of Boxing за рішенням суддів.