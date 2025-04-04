Накануне вечера бокса все его участники приняли участие в традиционной пресс-конференции. Общение с журналистами Жама Тшикева и Дэвида Аделее превратился в настоящий взрыв эмоций, пишет 24 Канал.

Стоит узнать "Бронзовый бомбардировщик" рассказал, сколько боев хочет провести в 2025 году

Бурные эмоции на пресс-конференции

Сначала боксеры устроили словесную перепалку, которая едва не переросла в драку. Пострадал лишь один предмет – стол, за которым сидел Тшикева. Жама после заявлений будущего соперника на эмоциях перевернул стол, который упал прямо перед местами для журналистов.

Охранники мгновенно бросились к боксерам, чтобы уменьшить риск возможной схватки еще до их выхода в ринг.

Скандал на пресс-конференции Тшикева – Аделее: смотрите видео

Интересно, что боксеры уже не впервые показывают свой пылкий темперамент. Перед этим бойцы едва не подрались за кулисами, поэтому организаторы вечера бокса уже были готовы к повторению подобного инцидента.

Добавим, что предстоящая встреча Джойса и Хрговича будет уже не первой лобовой для боксеров. В 2013 году Джойс одолел хорвата в рамках World Series of Boxing по решению судей.