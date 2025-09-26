"Буде справжня війна": відомий промоутер розповів, як завершиться бій Паркер – Вордлі
- Фабіо Вордлі хоче наблизитися до бою з Олександром Усиком через поєдинок з Джозефом Паркером.
- Френк Воррен вважає, що бій Паркер – Вордлі завершиться достроково.
Джозеф Паркер через місяць зустрінеться з Фабіо Вордлі. Поєдинок між новозеландцем та британцем активно обговорюють у боксерській спільноті.
Френк Воррен розповів, як завершиться бій між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.
Чи буде нокаут у бою Паркер – Вордлі?
Промоутер заявив, що Фабіо Вордлі хоче наблизитися до Олександра Усика через поєдинок з Джозефом Паркером. Оскільки, український чемпіон б'ється двічі на рік, а так як британець четвертий у списку, то потрібно чекати два роки.
Френк Воррен наголосив, що Вордлі хоче битися з Усиком поза чергою. Промоутер заявив, що у разі того, що якщо Олександр відмовиться від титулу, то переможця бою Фабіо з Паркером оголосять чемпіоном.
Окрім того, Воррен розповів, як завершиться бій Паркер – Вордлі. Він вважає, що один з боксерів достроково переможе.
Треба зняти капелюха перед Паркером – він справжній боєць, як і Фабіо. І мені подобається, що вони обидва сказали: Коли пролунає перший гонг, ми підемо в центр рингу й будемо битися. Цей бій не пройде всю дистанцію. Це буде справжня війна,
– сказав промоутер.
Відзначимо, що Джозеф Паркер в інтерв'ю Sky Sports говорив про те, що хоче битися не лише з Олександром Усиком. Новозеландський боксер заявив, що має наміри битися проти Даніеля Дюбуа.
Бій Паркер – Вордлі: що відомо про протистояння?
Джозеф Паркер битиметься проти Фабіо Вордлі у Лондоні на "O2 Arena". Поєдинок заплановано на 25 жовтня 2025 року.
Переможець бою стане головним претендентом на чемпіонськи титул WBO, яким володіє Олександр Усик. Проте український боксер може відмовитися та віддати пояс.
Фабіо Вордлі виступив з гучною заявою щодо бою проти Джозефа Паркера. Британець заявив, що спробує нокаутувати новозеландця, вважаючи себе відмінним фінішером.