Джозеф Паркер через месяц встретится с Фабио Уордли. Поединок между новозеландцем и британцем активно обсуждают в боксерском сообществе.

Фрэнк Уоррен рассказал, как завершится бой между Джозефом Паркером и Фабио Уордли. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.

Будет ли нокаут в бою Паркер – Уордли?

Промоутер заявил, что Фабио Уордли хочет приблизиться к Александру Усику через поединок с Джозефом Паркером. Поскольку, украинский чемпион дерется дважды в год, а так как британец четвертый в списке, то нужно ждать два года.

Фрэнк Уоррен подчеркнул, что Уордли хочет драться с Усиком вне очереди. Промоутер заявил, что в случае того, что если Александр откажется от титула, то победителя боя Фабио с Паркером объявят чемпионом.

Кроме того, Уоррен рассказал, как завершится бой Паркер – Уордли. Он считает, что один из боксеров досрочно победит.

Надо снять шляпу перед Паркером – он настоящий боец, как и Фабио. И мне нравится, что они оба сказали: Когда прозвучит первый гонг, мы пойдем в центр ринга и будем драться. Этот бой не пройдет всю дистанцию. Это будет настоящая война,

– сказал промоутер.

Отметим, что Джозеф Паркер в интервью Sky Sports говорил о том, что хочет драться не только с Александром Усиком. Новозеландский боксер заявил, что намерен драться против Даниэля Дюбуа.

Бой Паркер – Уордли: что известно о противостоянии?