Менеджер Паркера оцінив налаштування боксера на бій проти Баколе

Титульний бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером було скасовано. Поєдинок не відбудеться через проблеми зі здоров'ям у британського чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF.

Натомість новозеландець отримав нового суперника Мартіна Баколе. Тепер Джозеф Паркер захищатиме чемпіонський титул у бою проти конголезького боксера, повідомляє 24 канал.

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Браун про новий бій Паркера

Спенсер Браун поділився думками щодо поєдинку між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе. Менеджер новозеландця заявив, що його підопічному неважливо з ким битися.

Браун також підкреслив, що вони намагаються зрозуміти, чи це хороші новини або погані, що бій проти Даніеля Дюбуа було скасовано. Спенсер також розповів про налаштування Паркера на майбутній бій.

Щоб не було в суботу буде бій, Джозеф готовий битися, вийти та перемогти. З ким би ми не билися в суботу – Джозеф готовий, йому все одно,

– цитує Брауна Sky Sports.

Нагадаємо, що бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером мав відбутись 22 лютого. На кону поєдинку був титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF. Дата поєдинку новозеландця не змінилась.