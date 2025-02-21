Зато новозеландец получил нового соперника Мартина Баколе. Теперь Джозеф Паркер будет защищать чемпионский титул в бою против конголезского боксера, сообщает 24 канал.

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Браун о новом бое Паркера

Спенсер Браун поделился мыслями относительно поединка между Джозефом Паркером и Мартином Баколе. Менеджер новозеландца заявил, что его подопечному неважно с кем драться.

Браун также подчеркнул, что они пытаются понять, хорошие ли это хорошие новости или плохие, что бой против Даниэля Дюбуа был отменен. Спенсер также рассказал о настрое Паркера на предстоящий бой.

Чтобы не было в субботу будет бой, Джозеф готов драться, выйти и победить. С кем бы мы не дрались в субботу – Джозеф готов, ему все равно,

– цитирует Брауна Sky Sports.

Напомним, что бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером должен был состояться 22 февраля. На кону поединка был титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF. Дата поединка новозеландца не изменилась.