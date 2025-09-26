Не тільки Усик: Паркер назвав боксера, з яким хоче влаштувати бій
- Джозеф Паркер хоче провести бій з Олександром Усиком, Агітом Кабаєлом та Філіпом Хрговичем.
- Паркер також планує бій з Даніелем Дюбуа, який не відбувся через травму останнього.
Джозеф Паркер хоче побитися з Олександром Усиком. Проте новозеландський боксер не проти побитися з іншими суперважковаговиками.
Джозеф Паркер назвав боксера, з яким хотів би зустрітися, окрім Олександра Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
Читайте також Джошуа – Ф'юрі: чому не відбудеться битва легенд британського боксу
З ким хоче побитися Паркер?
Джозеф Паркер наголосив, що бій з Олександром Усиком є вершиною його мрій у боксі. Проте у нього не відбулася ще чимала кількість великих поєдинків, які він хотів би провести.
Паркер зазначив, що не бився з Агітом Кабаєлом та Філіпом Хрговичем. Джозеф також заявив, що хоче побитися з британським боксером Даніелем Дюбуа, оскільки їх бій не відбувся 22 лютого через травму "Динаміта".
У нас залишилися незавершені справи з Дюбуа, і якщо він хоче провести цей бій – ми точно можемо це зробити. Немає сенсу уникати поєдинків. Кого б проти мене не поставили — я прийму виклик. Очевидно, я вже близький до бою за титул чемпіона світу, але я не хочу просто сидіти і чекати,
– сказав Паркер.
Раніше Bild повідомляв про те, що Агіт Кабаєл визначився з датою наступного бою. Німецький боксер битиметься в Обергаузені – 10 січня 2026 року. Ім'я суперника наразі невідоме.
Що відомо про Джозефа Паркера?
Джозеф Паркер битиметься проти Фабіо Вордлі 25 жовтня 2025 року. Бій відбудеться на стадіоні "O2 Arena" у Лондоні, Велика Британія.
Переможець бою Паркер – Вордлі отримає шанс битися з Олександром Усиком. Оскільки, українському боксеру доведеться захищати чемпіонські титули.
Раніше Джозеф Паркер назвав людину, від якої залежить його бій з Олександром Усиком. Новозеландський боксер вважає, що поєдинок відбудеться.