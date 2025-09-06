Обов'язковий претендент на пояс WBO Джозеф Паркер знайшов ймовірного суперника для Олександра Усика. Новозеландський боксер не здивував своїм вибором.

33-річний боксер із Нової Зеландії заговорив про потенційний бій Олександра Усика проти Мозеса Ітауми. Джозеф Паркер вважає, якщо українець затримається на профі-рингу, то "Новий Майк Тайсон" може дати йому гідну битву, передає 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Кого у суперники Усику підібрав Паркер?

Паркер похвалив 20-річного боксера із Великої Британії.

Мозес Ітаума – талановитий боксер. Якщо Усик продовжить битися, то це буде серйозний поєдинок для нього. Але в першу чергу з Олександром маю побитися я,

– сказав Паркер.

Нагадаємо, що WBO пішла на зустріч Усику, який через травму спини попросив відтермінувати перемовини щодо поєдинку проти Паркера. До кінця 2025 року організація не буде квапити Олександра. До початку наступного року українець гарантовано володітиме титулом абсолютного чемпіона у хевівейті.

Натомість Джозеф може вийти у ринг проти Фабіо Вордлі.

Що відомо про потенційний бій Усик – Ітаума?