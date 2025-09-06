Обязательный претендент на пояс WBO Джозеф Паркер нашел вероятного соперника для Александра Усика. Новозеландский боксер не удивил своим выбором.

33-летний боксер из Новой Зеландии заговорил о потенциальном бое Александра Усика против Мозеса Итаумы. Джозеф Паркер считает, если украинец задержится на профи-ринге, то "Новый Майк Тайсон" может дать ему достойную битву, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Кого в соперники Усику подобрал Паркер?

Паркер похвалил 20-летнего боксера из Великобритании.

Мозес Итаума – талантливый боксер. Если Усик продолжит драться, то это будет серьезный поединок для него. Но в первую очередь с Александром должен подраться я,

– сказал Паркер.

Напомним, что WBO пошла на встречу Усику, который из-за травмы спины попросил отсрочить переговоры о поединке против Паркера. До конца 2025 года организация не будет торопить Александра. К началу следующего года украинец гарантированно будет владеть титулом абсолютного чемпиона в хевивейте.

Зато Джозеф может выйти в ринг против Фабио Уордли.

Что известно о потенциальном бое Усик – Итаума?