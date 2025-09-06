Потенциальный соперник Усика неожиданно подобрал украинцу оппонента
- Джозеф Паркер предложил потенциального соперника для Александра Усика, 20-летнего британца Мозеса Итаума, которого называют "Новым Майком Тайсоном".
- Паркер отметил, что сначала он сам должен встретиться с Усиком, а WBO разрешила украинцу отложить переговоры из-за травмы спины.
- Итаума одержал 13 побед на профи-ринге, но пока не планирует бросать вызов Усику, считая, что еще не заслужил на этот поединок.
Обязательный претендент на пояс WBO Джозеф Паркер нашел вероятного соперника для Александра Усика. Новозеландский боксер не удивил своим выбором.
33-летний боксер из Новой Зеландии заговорил о потенциальном бое Александра Усика против Мозеса Итаумы. Джозеф Паркер считает, если украинец задержится на профи-ринге, то "Новый Майк Тайсон" может дать ему достойную битву, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.
Кого в соперники Усику подобрал Паркер?
Паркер похвалил 20-летнего боксера из Великобритании.
Мозес Итаума – талантливый боксер. Если Усик продолжит драться, то это будет серьезный поединок для него. Но в первую очередь с Александром должен подраться я,
– сказал Паркер.
Напомним, что WBO пошла на встречу Усику, который из-за травмы спины попросил отсрочить переговоры о поединке против Паркера. До конца 2025 года организация не будет торопить Александра. К началу следующего года украинец гарантированно будет владеть титулом абсолютного чемпиона в хевивейте.
Зато Джозеф может выйти в ринг против Фабио Уордли.
Что известно о потенциальном бое Усик – Итаума?
- Итаума 16 августа легко нокаутировал опытного Диллиана Уайта. Мозес оформил свою 13-ю победу на профи-ринге в свои всего 20 лет (11 – нокаутом).
- После поединка британец заверил, что не будет бросать вызов Усику, ведь еще не заслужил на данный поединок против непобедимого украинца.
- Промоутер Эдди Хирн рассказал, кто может нанести поражение Итауме. И это не Усик.
- Бывший чемпион мира Майрис Бриедис предостерег "Нового Майка Тайсона" от боя с Александром.