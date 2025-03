Тимчасовий чемпіон світу оригінально викликав на бій Усика: музичне відео

WBO зобов'язала Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу у бою проти тимчасового чемпіона за лінєю Джозефа Паркера. Відтоді у пресі почало з'являтись багато інформації навколо цього можливого поєдинку.

Таке рішення організації взагалі не входило у плани Олександра Усика, який хоче у наступному бою дати реванш Даніелю Дюбуа. Тому українець може відмовитись від зустрічі з Джозефом Паркером. Але у такому випадку втратить пояс, а на кону реваншу з "Динамітом" не стоятиме звання "абсолюта" хевівейту.

Паркер звернувся піснею до Усика

Згодом з'явився запасний варіант. Паркеру можуть заплатити солідні гроші, аби той не перешкоджав реваншу Усик – Дюбуа. Натомість отримати у майбутньому бій за абсолютне чемпіонство проти тріумфатора реваншу Усик – Дюбуа.

У своїх соцмережах новозеландський боксер оригінально звернувся до непереможного українця на тлі океану, повідомляє 24 Канал. Паркер записав відео під пісню You're Still The One. У ролику є моменти з поєдинків Усика проти Дюбуа та Паркера проти Баколе, а саме моменти падінь Даніеля та Мартіна на канвас. Також є кадри із тренувань обох боксерів та навіть спільне селфі Олександра та Джозефа.

Паркер оригінально звернувся до Усика: дивіться відео

Це вже не вперше Джозеф Паркер піснею викликає на бій суперників. Раніше новозеландець так само присвячував відео Ентоні Джошуа і Ділліана Вайта, яким якраз поступився.

Наразі за спиною Паркера 36 перемог (24 – нокаутом) та 3 поразки у 39 боях у професіоналах.