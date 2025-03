Временный чемпион мира оригинально вызвал на бой Усика: музыкальное видео

WBO обязала Александра Усика провести обязательную защиту титула в бою против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера. С тех пор в прессе начало появляться много информации вокруг этого возможного поединка.

Такое решение организации вообще не входило в планы Александра Усика, который хочет в следующем бою дать реванш Даниэлю Дюбуа. Поэтому украинец может отказаться от встречи с Джозефом Паркером. Но в таком случае потеряет пояс, а на кону реванша с "Динамитом" не будет стоять звание "абсолюта" хевивейта.

Паркер обратился песней к Усику

Впоследствии появился запасной вариант. Паркеру могут заплатить солидные деньги, чтобы тот не препятствовал реваншу Усик – Дюбуа. Взамен получить в будущем бой за абсолютное чемпионство против триумфатора реванша Усик – Дюбуа.

В своих соцсетях новозеландский боксер оригинально обратился к непобедимому украинцу на фоне океана, сообщает 24 Канал. Паркер записал видео под песню "You're Still The One". В ролике есть моменты из поединков Усика против Дюбуа и Паркера против Баколе, а именно моменты падений Даниэля и Мартина на канвас. Также есть кадры с тренировок обоих боксеров и даже совместное селфи Александра и Джозефа.

Паркер оригинально обратился к Усику: смотрите видео

Это уже не впервые Джозеф Паркер песней вызывает на бой соперников. Ранее новозеландец так же посвящал видео Энтони Джошуа и Диллиану Уайту, которым как раз уступил.

Сейчас за спиной Паркера 36 побед (24 – нокаутом) и 3 поражения в 39-ти боях в профессионалах.