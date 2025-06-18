Тимчасовий чемпіон світу дізнався дату наступного бою: суперником може стати Усик

Джозеф Паркер востаннє бився у лютому 2025 року. Тепер тимчасовий чемпіон світу WBO чекає на наступного суперника.

Френк Воррен висловився щодо майбутнього новозеландця. Зокрема, промоутер назвав дату наступного поєдинку боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Коли битиметься Паркер

Спортивний функціонер пролив світло на майбутнє Джозеф Паркера. Повернення новозеландського боксера очікується у вересні 2025 року.

Суперник Паркера визначиться пізніше. Скоріше за все, новозеландець битиметься з переможцем реваншу Усик – Дюбуа, оскільки, він головний претендент на титул WBO у надважкому дивізіоні.

До слова. В останньому бою 22 лютого 2025 року Джозеф Паркер зустрічався з Мартіном Баколе. Новозеландський боксер здобув дострокову перемогу над представником Конго.

Нагадаємо, що потенційний суперник Джозефа Паркера визначиться 19 липня 2025 року у реванші між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.