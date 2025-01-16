"Завжди хотів реваншу": названо боксера, який може провести бій з Джошуа

Ентоні Джошуа мав велике бажання битись з Тайсоном Ф'юрі. Проте "Циганський король" раптово оголосив про завершення кар'єри.

Стало відомо з ким ЕйДжей може провести бій замість Ф'юрі. Новозеландський боксер Джозеф Паркер має наміри битись з британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Паркер прагне реваншу

Промоутер Джозефа Паркера Девід Гіггінс висловився про можливий бій між своїм підопічним та Ентоні Джошуа. Функціонер зазначив, що новозеландський зацікавлений у поєдинку з ЕйДжеєм.

Чи цікаво Паркеру вийти на ринг проти Джошуа? 100 відсотків. З (промоутером Джошуа – 24 канал) Едді Хірном приємно працювати, і Джозеф завжди хотів реваншу. Подивимось, як карти ляжуть, але було б здорово, якби Паркер і Джошуа знову зустрілися,

– сказав Гіггінс.

Промоутер Паркера підкреслив, якщо Джозеф переможе Даніеля Дюбуа, то йому можуть запропонувати поєдинок за великі гроші. До прикладу, бій з Ентоні Джошуа на Вемблі через три місяці, то він погодиться.

Зазначимо, що Джозеф Паркер зустрічався з Ентоні Джошуа у 2018 році. Тоді британський боксер переміг новозеландця одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що 22 лютого Джозеф Паркер битиметься проти Даніеля Дюбуа. На кону поєдинку титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.