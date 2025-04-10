Потенційний суперник Усика зазіхнув на зірковий шлях українського чемпіона

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер розповів про омріяний шлях у боксі. Новозеландський боксер хоче повторити успішний шлях Олександра Усика.

WBO зобов'язала Олександра Усика провести захист поясу проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера. Однак українець може відтермінувати цей двобій заради реваншу із Даніелем Дюбуа, на кону якого має стояти звання "абсолюта" у хевівейті.

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Хоче повторити шлях Усика

На бій проти "Динаміта" також претендує Паркер. У лютому 2025-го року Джозеф повинен був побитись із Дюбуа, але зустріч зірвалась в останній момент через хворобу британця. Тому в обох боксерів є незакінчена справа.

Загалом Джозеф Паркер розповів, що хотів би повторити боксерський шлях Олександра Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ringside24.

Що я хотів би зробити, так це битися з Дюбуа. Хочу цього бою. Я зможу відібрати у нього титул, а потім перемогти Усика у бою за титул абсолютного чемпіона світу. Це найкраще досягнення у боксі,

– зробив самовпевнену заяву Паркер.

Довідка. Джозеф Паркер у лютому 2025-го року нокаутував у другому раунді Мартіна Баколе, який в останні дні змінив хворого Дюбуа. Ця перемога стала для нього 36-ю (24 – нокаутом) при 3-х поразках у 39-ти боях.

Вже найближчим часом визначиться, чи буде Дюбуа вільним, аби побитись із новозеландцем. Даніель розповідав, що готовий провести реванш із Усиком вже у липні 2025-го року. Водночас британський боксер зазначав, що хотів би таки вийти у ринг проти Паркера, аби довести їх справу до кінця.