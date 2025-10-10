33-річний боксер запевнив, що зараз усі його думки сконцентровані на найближчому бою проти Фабіо Вордлі. Тому Джозеф Паркер не бачить сенсу думати завчасно про поєдинок проти Олександра Усика, який досі під знаком питання, передає 24 Канал із посиланням на DAZN.

Чому Паркер не думає про можливий бій проти Усика?

Наразі головним для нього суперником є Вордлі. Адже саме від їх протистояння залежатиме, хто може стати суперником Усика – Паркер чи Вордлі.

Поєдинок з Вордлі – важливий бій, який може зробити мене обов’язковим претендентом на титул WBA. Зараз усі говорять про Усика. Але знаєте, чому бій з Усиком зараз немає ніякого сенсу? На цей час головний суперник – Фабіо Вордлі, він для мене мій Усик. Уся моя концентрація на ньому, бо якщо не впораюсь у цьому поєдинку, інші розмови не матимуть сенсу,

– сказав Паркер.

До слова, бій Паркер – Вордлі запланований на 25 жовтня 2025 у Лондоні. На кону стоятиме право побитись із Усиком. Про це раніше розповідав промоутер Френк Воррен.

Ветеран боксу Дерек Чісора вже зробив доленосний прогноз на бій Паркер – Вордлі.

"Мій прогноз на бій Паркер – Вордлі: перемога Фабіо нокаутом. Він справжній звір і має що довести після останнього бою. Повірте, Паркер теж сильний, але переможе саме Вордлі. Це буде напружений поєдинок", – цитувало слова Чісори видання Seconds Out Boxing News.

Що відомо про потенційний бій Усик – Вордлі?