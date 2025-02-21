Баколе битиметься з Паркером за титул: який пояс на кону поєдинку

Джозеф Паркер мав битись з Даніелем Дюбуа за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкі вазі. Проте через захворювання "Динаміта" бій було скасовано.

Тепер Джозеф Паркер битиметься з іншим боксером. Новозеландський супертяж отримав у суперники Мартіна Баколе замість британського чемпіона Даніеля Дюбуа.

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Паркер захищатиме чемпіонський пояс

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на The Ring, що Джозеф Паркер мав втратити титул тимчасового чемпіона світу за версію WBO після виходу у ринг проти Даніеля Дюбуа.

Адже відповідний орган на деякий час прибрав би цей другорядний титул через те, що Паркер мав битись за основний чемпіонський пояс IBF. Проте бій Джозефа з Даніелем Дюбуа не відбудеться, тому новозеландець збереже за собою титул.

Який захищатиме у бою проти Мартіна Баколе. Президент WBO Густаво Олівієрі запевнив, що бій Джозефа Паркера з конголезьким супертяжем повністю санкціонований.

Поєдинок за титул тимчасового чемпіона світу WBO між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе відбудеться в Ер-Ріяді. Дата проведення бою 22 лютого 2025 року.