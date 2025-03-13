Українського чемпіона зобов'язали провести захист титулу WBO проти Джозефа Паркера. Інакше Олександр Усик втратить чемпіонський пояс, повідомляє 24 канал.

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Паркер про бій з Усиком

Джозеф Паркер відреагував на рішення Всесвітньої боксерської організації щодо проведення поєдинку проти Олександра Усика. Новозеландський боксер опублікував у інстаграмі відповідний допис.

Це план Бога. Вони не можуть зупинити неминуче,

– написав Паркер.

Зазначимо, що Джозеф Паркер неодноразово висловлювався стосовно бою проти Олександра Усика. Новозеландець горить бажанням провести поєдинок з українським чемпіоном.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер востаннє бився проти Мартіна Баколе 22 лютого в Ер-Ріяді. Тимчасовий чемпіон WBO завдав нищівної поразки конголезцю, нокаутувавши його у другому раунді бою.