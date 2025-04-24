Колишній суперник Кличка назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа

Команди Олександра Усика та Даніеля Дюбуа продовжують вести перемовини щодо реваншу. Колишній британський боксер Джуліус Френсіс зробив свій прогноз на можливу другу битву.

Колишній суперник Віталія Кличка та Майка Тайсона спрогнозував переможця реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Джуліус Френсіс зробив цей прогноз на тлі останніх переможних поєдинків "Динаміта", інформує 24 Канал із посиланням на IFL TV.

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На кого зробив ставку Френсіс

Думки боксерської спільноти щодо даного реваншу сильно розділяються. Френсіс же поповнив табір тих людей, які ставлять на перемогу Дюбуа.

Особисто я дивлюся на Дюбуа і те, як він пройшов недавні поєдинки… Схоже на те, що він виліз зі своєї шкаралупи. Я дуже вражений ним. Мені подобається те, що він робить. Він фізично сильний. Він може тиснути на суперників. Я думаю, якщо він таки поб'ється з Усиком знову, то я вірю, що він поб'є його. Справді впевнений у цьому,

– заявив Френсіс.

Нагадаємо, що у першому бою Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді (серпень 2023-го) у Вроцлаві (Польща). Після цієї поразки Даніель провів три поєдинки, в усіх здобув перемоги. Натомість українець двічі у 2024-му здолав Тайсона Ф'юрі, який після цих поразок вчергове пішов на пенсію.

До слова. Джуліус Френсіс провів на профі-рингу 48 боїв – 23 перемоги (12 – нокаутом) та 24 поразки. Ще в одному поєдинку була зафіксована нічия. Восени 1998-го року британець програв нокаутом Віталію Кличку, а вже через два роки був нокаутований Майком Тайсоном.

Відзначимо, що нещодавно видання The Ring повідомило дату реваншу Усик – Дюбуа. За їх інсайдом, друга битва запланована на 12 липня 2025 року на лондонському "Вемблі". Однак у команді українця різко відреагували на таку інформацію авторитетного видання, додавши, що перемовини щодо реваншу досі тривають.