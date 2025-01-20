"Я не проти розглянути": промоутер Джошуа оцінив шанси організувати бій з іменитим супертяжем

Едді Хірн висловився щодо потенційних бої Ентоні Джошуа у 2025 році. Промоутер ЕйДжея розповів, кого б хотів бачити у рингу зі своїм підопічним.

Британський функціонер назвав можилвого суперника Джошуа. Одним із наступних опонентів для ексчемпіона світу розглядають американського боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Хірн про суперників Джошуа

Едді Хірн розповів що бій між Ентоні Джошуа та Деонтеєм Вайлдером був анонсований та узгоджений, адже це великий бій. Однак проведенню поєдинку завадив Джозеф Паркер, а згодом Вайлдера побив Чжилей.

Британський промоутер зазначив, що після цього ЕйДжей побив багатьох боксерів та став найкращим супертяжем у світі, але потім програв. Тому бій з Вайлдером вже був нікому не цікавий.

Хірн підкреслив, що Деонтей повернеться в ринг або в лютому, або в березні цього року. Однак промоутер схиляється до боїв Джошуа з Ф'юрі, або Паркером чи Дюбуа.

До слова. Ентоні Джошуа у вересні 2024 року достроково програв Даніелю Дюбуа у п'ятому раунді. Деонтей Вайлдер також поступився Чжану Чжилею у п'ятому раунді технічним нокаутом влітку минулого року.

Едді Хірн назвав умову за якої відбудеться бій між Ентоні Джошуа та Деонтеєм Вайлдером. ЕйДжей може зустрітись у рингу з американцем, якщо не вдасться організувати інші бої.

Його Високоповажність сказав мені, що йому подобається бій Джошуа – Вайлдер. І я сказав: Добре, якщо Ф'юрі завершив, а ми не отримаємо переможця бою Дюбуа – Паркер з якоїсь причини, то я не проти розглянути цей бій,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа прагнув зустрітись з Тайсоном Ф'юрі на Вемблі у 2025 році. Проте "Циганський король" 13 січня у короткому зверненні оголосив про завершення боксерської кар'єри.