Джейк Пол – боксер-ютубер, якого приписують у суперники вже не одного топового супертяжа. Промоутер Едді Хірн розповів, чи можливий бій Пола-молодшого проти Ентоні Джошуа.

Едді Хірн пригадав свою особисту розмову із промоутером Джейка Пола. Представник Ентоні Джошуа оцінив у відсотковому співвідношення, наскільки ймовірно побачити бій його клієнта проти Пола-молодшого, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Наскільки реальний бій Джошуа – Пол?

Промоутер сподівається, що перемовини щодо даного поєдинку не зірвуться.

Я мав хорошу годинну розмову з Накісою, і вірю, що вони дійсно хочуть цього бою. Джейк сподівається, що зможе виграти або хоча б бути конкурентним. Якщо оцінювати ймовірність поєдинку у відсотках – я б сказав 50 на 50. Це була дуже позитивна розмова. Ми очікуємо, що ці обговорення триватимуть і впродовж наступних тижнів. Різниця у вазі не буде настільки вже критичною. У день бою Джейк буде надважковаговиком. Чи відбудеться цей поєдинок? Я можу сказати, що це цілком реальний сценарій,

– сказав Хірн.

Цікаво, що також Джейк Пол хоче провести бій проти Олександра Усика, з яким він вже навіть провів першу дуель поглядів. Відбулась вона прямо на ринзі після переможного реваншу українця над Даніелем Дюбуа. У команді Усика називають такий бій цілком реальним та вже навіть назвали термін можливого двобою – початок 2026 року. Якщо ця зустріч й відбудеться, то пройде за правилами ММА в октагоні.

Нагадаємо, що Пол-молодший у листопаді минулого року переміг за рішенням суддів легендарного Майка Тайсона. Відтоді за спиною Джейка 12 боїв, у яких він здобув 11 перемог (7 – нокаутом) при наразі єдиній поразці.

Водночас Джошуа востаннє виходив у ринг у вересні 2024-го, коли програв нокаутом у 5-му раунді Даніеля Дюбуа.