Промоутер анонсував повернення у ринг Джошуа: коли екссуперник Усика проведе наступний бій

Промоутер Едді Хірн розкрив дедлайн повернення у ринг Ентоні Джошуа. Наступний бій британський боксер може провести у період з листопада по грудень.

Едді Хірн запевнив, що він не буде займатись підбором майбутнього суперника Ентоні Джошуа. Ця місія впаде на плечі самого Ей Джея та його команди тренерів, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Оце так Усика "звинуватили" у тому, що він зіпсував битву Ф'юрі – Джошуа

Хірн про повернення Джошуа

Вони будуть обирати серед 4-х або 5-ти суперників. Також команда Джошуа буде враховувати можливість бою із Тайсоном Ф'юрі. Однак Хірн наголосив на тому, що Ентоні та його команда не будуть цілу вічність чекати "Циганського короля". Адже Джошуа потрібно повернутись у ринг яскравою перемогою.

Ми обмінялися кількома повідомленнями про його наступний бій. Він вивчає гру, дивиться всі бої у надважкій вазі. Тож ми просто запитуємо: "Що ти думаєш про цього хлопця?". Його загальна реакція: "Так, без проблем". Я ніколи не чув, щоб він від когось відмовлявся. Можливо, саме в цьому ми кілька разів припустилися помилки. Але така вже його натура. Він бився з усіма у своїй кар'єрі та буде продовжувати це робити,

– сказав відомий промоутер.

Відзначимо, що востаннє Джошуа виходив у ринг у вересні минулого року, коли програв нокаутом Даніелю Дюбуа.

Раніше Едді Хірн розніс бажання Ф'юрі провести трилогію з Олександром Усиком. Промоутер не бачить сенсу проведення такого бою, який не буде цікавим для ні кого.

Нагадаємо, що Ф'юрі анонсував третій двобій з українським чемпіоном 18 квітня 2026 року. У команді Усика спокійно відреагували на цей анонс. Щоправда, з'явилась інформація, що на цю дату лондонський стадіон "Вемблі" зайнятий, а між командами боксерів немає жодної домовленості щодо можливої трилогії.