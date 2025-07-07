Эдди Хирн заверил, что он не будет заниматься подбором будущего соперника Энтони Джошуа. Эта миссия ляжет на плечи самого Эй Джея и его команды тренеров, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Вот это да Усика "обвинили" в том, что он испортил битву Фьюри – Джошуа

Хирн о возвращении Джошуа

Они будут выбирать среди 4-х или 5-ти соперников. Также команда Джошуа будет учитывать возможность боя с Тайсоном Фьюри. Однако Хирн отметил, что, что Энтони и его команда не будут целую вечность ждать "Цыганского короля". Ведь Джошуа нужно вернуться в ринг яркой победой.

Мы обменялись несколькими сообщениями о его следующем бое. Он изучает игру, смотрит все бои в супертяжелом весе. Так что мы просто спрашиваем: "Что ты думаешь об этом парне?". Его общая реакция: "Да, без проблем". Я никогда не слышал, чтобы он от кого-то отказывался. Возможно, именно в этом мы несколько раз допустили ошибку. Но такова уж его натура. Он дрался со всеми в своей карьере и будет продолжать это делать,

– сказал известный промоутер.

Отметим, что последний раз Джошуа выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа.

Ранее Эдди Хирн разнес желание Фьюри провести трилогию с Александром Усиком. Промоутер не видит смысла проведения такого боя, который не будет интересным для ни кого.

Напомним, что Фьюри анонсировал третий поединок с украинским чемпионом 18 апреля 2026 года. В команде Усика спокойно отреагировали на этот анонс. Правда, появилась информация, что на эту дату лондонский стадион "Уэмбли" занят, а между командами боксеров нет никакой договоренности о возможной трилогии.