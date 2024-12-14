"Затягує голод до боксу": відомий промоутер спрогнозував повернення Кличка у ринг

Все більше чуток з'являється навколо можливого повернення Володимира Кличка у ринг. Начебто Кличко-молодший одержимий ідеєю побиття рекорду Джорджа Формана.

Володимир Кличко хоче побити рекорд Джорджа Формана, який у 45 років, став найстарішим чемпіоном світу. Для цього українцю потрібно не лише повернутись у ринг, а й провести двобій за титул.

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Що промоутер Хірн думає про повернення Кличка

У пресі вже навіть фігурувало прізвище можливого суперника Кличка. У ЗМІ подейкували, що Володимир може побитись із Даніелем Дюбуа. Однак організатори боксерських шоу із Саудівської Аравії не хочуть, аби бій Кличко-молодший – Дюбуа став повторенням зустрічі між Тайсоном та Полом, де останній здобув впевнену перемогу.

Промоутер Едді Хірн поділився своїми думками щодо можливого камбеку Володимира Кличка у ринг. На його думку, повернення українця виглядає не дуже реалістичним через вік Володимира, якому у березні стукнуло вже 48 років, інформує 24 Канал із посиланням на Fight Hub TV.

"Не думаю, що Кличко повернеться. Якось я вечеряв з ним і Туркі Аль аш-Шейхом. Володимир – чудова людина. Він, як і раніше, у приголомшливій фізичній формі, але справа у віці. Можливо, він відпочивав. Він не з тих хлопців, які закінчили карʼєру, коли були повністю зношені. Він показав війну з Джошуа, це був чудовий бій", – розповів Хірн.

Також відомий промоутер відзначив досягнення Кличка-молодшого у політичному векторі. Однак не виключив, що Володимир ще сповна не ситий боксом, тому ще не поставив фінальну крапку у своїй кар'єрі.

Мені подобається Володимир, він багато чого досяг у політичному світі, але часом тебе затягує голод до боксу, і ти не можеш піти. Якщо він хоче це зробити, якщо він готовий фізично, якщо його здоровʼя в хорошому стані, то хто ми такі, щоб відмовляти йому?

– додав промоутер.

Відзначимо, що Володимир Кличко востаннє виходив у ринг у квітні 2017-го. Українець зазнав поразки від Ентоні Джошуа та оголосив про закінчення професійної кар'єри.

Оце так! У ЗМІ була інформація, що Туркі Аль аш-Шейх виношує ідею реваншу між Кличком та Ф'юрі. Цей двобій саудити хочуть влаштувати у тому випадку, якщо Тайсон візьме реванш в Олександра Усика. Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі у листопаді 2015-го за одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що друга зустріч між Усиком та Ф'юрі відбудеться вже 21 грудня 2024 року. Перший бій закінчився перемогою Олександра за роздільним рішенням суддів після усіх 12 раундів.