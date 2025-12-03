"Двома руками за такий поєдинок": промоутер Джошуа розкрив плани боксера на майбутнє
- Ентоні Джошуа планує повернутися у професійний ринг і битися з Джейком Полом, а його мета на 2026 рік – втретє стати чемпіоном суперважкої ваги.
- Джейк Пол сподівається нокаутувати Джошуа в першому раунді і планує битися з Канело, Кроуфордом або Тайсоном Ф'юрі в майбутньому.
Ентоні Джошуа найближчим часом повернеться у професійний ринг. Британський боксер битиметься проти Джейка Пола.
Промоутер "Ей Джея" Едді Хірн розповів про плани свого підопічного після бою проти американського блогера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
Які плани у Джошуа?
Зі слів промоутера, британський боксер не відмовляється від своєї ідеї знову стати чемпіоном світу у надважкій вазі. Окрім того, він має наміри побитися з Тайсоном Ф'юрі.
Мета Джошуа на 2026 рік – втретє стати чемпіоном суперважкої ваги. А також вийти в ринг з Тайсоном Ф'юрі. Бій з Фабіо Вордлі за титул? Якщо це можливо, то Ентоні двома руками за такий поєдинок: "Так чи інакше, а пояс – це основна мета Джошуа, незважаючи на бій з Джейком Полом, який має бізнес-характер",
– сказав Хірн.
Нагадаємо, що бій між Полом та Джошуа відбудеться 19 грудня 2025 року. Гучну подію у Маямі транслюватиме стрімінгова платформа Netflix.
Що робитиме Пол після бою з Джошуа?
Американський блогер вважає, що зможе нокаутувати британського боксера у першому раунді. Пол вже почав будувати плани на наступний рік, назвавши бажаних суперників у коментарі для The Schmo.
Канело, Кроуфорд, Тайсон Ф’юрі – ось імена. Але я думаю, що Джошуа та Канело – два найбільші імені, з якими я можу вийти в ринг у цьому виді спорту прямо зараз, – сказав Пол.
Відзначимо, що Альварес мав битися проти Пола у 2025 році. Проте мексиканський боксер відмовився від поєдинку із блогером заради контракту з Riyadh Season.
Як Джошуа втратив чемпіонські титули?
У квітні 2017 року Джошуа зустрівся у бою з Володимиром Кличком. Британець переміг українського боксера технічним нокаутом в 11 раунді, захистивши титул IBF та завоював чемпіонські пояси за версією WBA та IBO.
Згодом "Ей Джей" провів декілька успішних захистів проти Карлоса Такама, Джозефа Паркера, Олексанра Повєткіна. У першому бою з Енді Руїсом він зазнав поразки та втратив усі титули, але у реванші зміг повернути чемпіонські пояси.
Однак у 2021 році Джошуа зустрівся з Олександром Усиком. Українець здолав британського боксера та заволодів його титулами, вдало захистивши їх у реванші у 2023 році.
У 2024 році Усик віддав пояс IBF на користь бою між Джошуа та Даніелем Дюбуа. Проте британець не скористався можливістю завоювати титул, поступившись земляку нокаутом у п'ятому раунді.