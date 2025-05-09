Менеджер Усика назвав найкращого суперника для непереможного українця

Вже влітку поточного 2025 року Олександр Усик проведе довгоочікуваний реванш із Даніелем Дюбуа.Менеджер непереможного українця Егіс Клімас заговорив про найкращого суперника на даний час для Усика.

Відомий менеджер запевнив, що реванш із Даніелем Дюбуа є найкращим варіантом для Олександра Усика. На думку Егіса Клімаса, прихильники боксу побачать конкурентний двобій двох топових боксерів світу, передає 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Хто найкращий суперник для Усика

Представник команди Усика додав, що Дюбуа сильно змінився із першим боєм проти Олександра. Тому на українця чекає значно складніша битва, аніж була у серпні 2023-го.

Дюбуа – це найкращий суперник, якого Усик міг отримати, найкращий бій. Це буде конкурентний поєдинок. Це зовсім інший боксер, ніж той, що був два з половиною роки тому. Ми чудово бачимо, що він став кращим, це дуже важкий бій для Усика,

– заявив Клімас.

Тоді влітку 2023-го Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Також у п'ятій 3-хвилинці Даніель завдав удару нижче пояса українському супернику. Ця тема знову підійнялась перед реваншем. Адже у команді "Динаміта" досі впевнені, що це була чистої води симуляція від Усика.

Нагадаємо, що реванш відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Після офіційного оголошення другого бою боксери провели дебютні дві дуелі поглядів та пресконференцію. Після цих заходів Усик посперечався із представником команди Дюбуа. Натомість Даніель штовхнув українця під час першої очної битви на "Вемблі".

Відзначимо, що після першої поразки від Усика Дюбуа провів три поєдинки, у яких здобув перемоги – над Джареллом Міллером, Філіпом Хрговичем та Ентоні Джошуа. Проти останнього якраз востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, коли у 5-му раунді нокаутував Ей Джея.