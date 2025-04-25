"Ти нічого не тямиш у боксі": менеджер Усика відреагував на нову дату реваншу від The Ring

Інсайдер The Ring Майк Коппінджер повідомив нову дату реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Саме цей інсайдер раніше оприлюднив минулу дату другої битви боксерів.

Раніше Майк Коппінджер розповідав, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 12 липня 2025 року на лондонському "Вемблі". Однак у команді Олександра повідомили, що перемовини сторін щодо даного бою досі тривають.

До теми Інсайдер The Ring назвав нову дату реваншу Усик – Дюбуа

Реакція Клімаса на нову дату реваншу

Тому інсайдер The Ring назвав іншу дату реваншу. За його новою інформацією, Олександр Усик вдруге вийде у ринг проти Даніеля Дюбуа вже 19 липня поточного року.

Першим у команді українського боксера на новий інсайд відреагував його менеджер Егіс Клімас. Представник команди Усика знову різко відреагував на новину про дату реваншу та одіозно звернувся до Коппінджера, інформує 24 Канал із посиланням на акаунт Клімаса у соцмережі Х.

Що, ти мені зараз скажеш сенсаційні новини? І ще дивуєшся, чому тебе ніхто не любить і руки не тисне? Ти нічого не тямиш у боксі, проте чудово поширюєш плітки. Оце так "сенсація",

– відповів Клімас.

Нагадаємо, що IBF зобов'язала Дюбуа провести захист поясу проти Дерека Чісори. У сторіс є час до 22 травня, аби домовитись про бій, інакше будуть оголошені промоутерські торги. Під час них Даніель не зможе отримати "добро" на реванш із Усиком, на кону якого повинно стояти звання "абсолюта" у хевівейті.