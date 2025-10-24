"Втомився, втратив мотивацію": менеджер Усика зробив відверте зізнання про українця

Нещодавно Олександр Усик заявив, що його професійна кар'єра продовжиться до 41 року. Менеджер українського боксера Егіс Клімас висловив свою думку щодо виступів Усика на профі-рингу.

Егіс Клімас розповів, що бажання Олександра Усика продовжувати кар'єру. Менеджер абсолютного чемпіона світу у хевівейті наголосив на тому, що український боксер має ще вдосталь мотивації та сил, аби продовжувати виступати на профі-рингу, передає 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Читайте також Паркер звернувся до Усика: що тимчасовий чемпіон вимагає в українця

Що Клімас сказав про виступи Усика?

Представник чемпіона зізнався, що ніколи не чув із вуст Усика про те, що він втомився, втратив мотивація та хоче піти на пенсію.

Я ніколи не чув від Олександра Усика, щоб він казав, що втомився, втратив мотивацію чи більше не хоче цим займатися. Він завжди був налаштований продовжувати спортивну кар’єру,

– заявив Клімас.

Нещодавно Новини.LIVE виклало відео, у якому Олександр сказав про продовження кар'єри.

"До 41 року я буду боксувати, а далі побудую академію спорту і буду там тренувати", – зазначав Усик.

Нагадаємо, що раніше Усик запевняв, що попереду у нього прощальний двобій. Тепер українець змінив риторику та вирішив боксувати далі.

Що відомо про наступний бій Усика?