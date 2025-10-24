"Втомився, втратив мотивацію": менеджер Усика зробив відверте зізнання про українця
- Менеджер Усика, Егіс Клімас, запевнив, що Олександр має достатньо мотивації для продовження кар'єри на профі-рингу.
- Наступний суперник Усика буде визначений у бою Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі, який відбудеться 25 жовтня в Лондоні.
Нещодавно Олександр Усик заявив, що його професійна кар'єра продовжиться до 41 року. Менеджер українського боксера Егіс Клімас висловив свою думку щодо виступів Усика на профі-рингу.
Егіс Клімас розповів, що бажання Олександра Усика продовжувати кар'єру. Менеджер абсолютного чемпіона світу у хевівейті наголосив на тому, що український боксер має ще вдосталь мотивації та сил, аби продовжувати виступати на профі-рингу, передає 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.
Що Клімас сказав про виступи Усика?
Представник чемпіона зізнався, що ніколи не чув із вуст Усика про те, що він втомився, втратив мотивація та хоче піти на пенсію.
Я ніколи не чув від Олександра Усика, щоб він казав, що втомився, втратив мотивацію чи більше не хоче цим займатися. Він завжди був налаштований продовжувати спортивну кар’єру,
– заявив Клімас.
Нещодавно Олександр сказав про продовження кар'єри.
"До 41 року я буду боксувати, а далі побудую академію спорту і буду там тренувати", – зазначав Усик.
Нагадаємо, що раніше Усик запевняв, що попереду у нього прощальний двобій. Тепер українець змінив риторику та вирішив боксувати далі.
Що відомо про наступний бій Усика?
- Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін підтвердив слова промоутера Френка Воррена, що наступний суперник Усика визначиться у бою Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі. Це протистояння відбудеться 25 жовтня у Лондоні.
- Натомість колишній промоутер українця Олександр Красюк попросив зачекати заяви Клімаса, адже лише менеджер Усика має остаточну інформацію.
- Водночас Егіс Клімас оцінив шанси на проведення третього бою Усика проти Тайсона Ф'юрі.
- Наразі за спиною Усика 24 переможні бої (15 – нокаутом). У своєму крайньому бою Олександр вдруге переміг Даніеля Дюбуа.