Авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. В оновленому списку відбулись зміни на його вершині.

Теренс Кроуфорд скинув Олександра Усика із першої позиції рейтингу The Ring. Американське видання BoxingNews24 не погоджується із таким оновленням, пише 24 Канал.

Чому Кроуфорд несправедливо перевершив Усика у рейтингу The Ring?

Непереможний "Мисливець" перевершив боксера з Сімферополя після історичної перемоги над Саулем Альваресом. Американський ресурс також не розуміє, чому Кроуфорд переплюнув не лише Усика, а й Наою Іноуе, який домінує у найлегшій вазі.

Чим Кроуфорд заслужив перший номер? Він навіть не зачистив свій дивізіон, провівши лише бій з Альваресом. Подивіться на Усика – по дві перемоги над Джошуа, Ф'юрі і Дюбуа, не кажучи вже про інших британських супертяжів. Усик досить активний за кількістю боїв, тоді як у Кроуфорда по одному бою щороку з 2020 року. Цього мало щоб стати першим. Кроуфорд не домінує в рингу так, як Усик або той же Іноуе, якого американець обійшов у рейтингу,

– заявили експерти BoxingNews24.

Як змінився рейтинг The Ring?

Кроуфорд завдяки перемозі над Канело підійнявся на першу позицію The Ring, зробивши стрибок із третьої. Натомість Усик опустився на друге місце, а Іноуе – на третє.

Свої позиції не втратили Дмитро Бівол, Артур Бетербієв, Джессі Родрігес та Дзунто Накатані. По одній сходинці угору підійнялись Шакур Стівенсон і Девід Бенавідес. А от Альварес втратив дві позиції після поразки від Кроуфорда та тепер замикає десятку найкращих.

Як Кроуфорд увійшов в історію боксу?

Кроуфорд 13 вересня став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів. До цього він здобував абсолютне чемпіонство у першій напівсередній і напівсередній вазі.

Американський боксер оформив свою 42-гу перемогу на профі-рингу (31 – нокаутом). Після цього протистояння Кроуфорд отримав пораду від Роя Джонса-молодшого, який запропонував йому піти на пенсію.