Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории. В обновленном списке произошли изменения на его вершине.

Теренс Кроуфорд сбросил Александра Усика с первой позиции рейтинга The Ring. Американское издание BoxingNews24 не соглашается с таким обновлением, пишет 24 Канал.

Почему Кроуфорд несправедливо превзошел Усика в рейтинге The Ring?

Непобедимый "Охотник" превзошел боксера из Симферополя после исторической победы над Саулем Альваресом. Американский ресурс также не понимает, почему Кроуфорд переплюнул не только Усика, но и Наою Иноуэ, который доминирует в легчайшем весе.

Чем Кроуфорд заслужил первый номер? Он даже не зачистил свой дивизион, проведя только бой с Альваресом. Посмотрите на Усика – по две победы над Джошуа, Фьюри и Дюбуа, не говоря уже о других британских супертяжах. Усик достаточно активен по количеству боев, тогда как у Кроуфорда по одному бою каждый год с 2020 года. Этого мало чтобы стать первым. Кроуфорд не доминирует в ринге так, как Усик или тот же Иноуэ, которого американец обошел в рейтинге,

– заявили эксперты BoxingNews24.

Как изменился рейтинг The Ring?

Кроуфорд благодаря победе над Канело поднялся на первую позицию The Ring, сделав прыжок с третьей. Зато Усик опустился на второе место, а Иноуэ – на третье.

Свои позиции не потеряли Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, Джесси Родригес и Дзунто Накатани. По одной ступеньке вверх поднялись Шакур Стивенсон и Дэвид Бенавидес. А вот Альварес потерял две позиции после поражения от Кроуфорда и теперь замыкает десятку лучших.

Как Кроуфорд вошел в историю бокса?

Кроуфорд 13 сентября стал первым в истории абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех титулов. До этого он завоевывал абсолютное чемпионство в первом полусреднем и полусреднем весе.

Американский боксер оформил свою 42-ю победу на профи-ринге (31 – нокаутом). После этого противостояния Кроуфорд получил совет от Роя Джонса-младшего, который предложил ему уйти на пенсию.