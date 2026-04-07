Перший кривдник Джошуа кинув виклик британцю на трилогію
- Енді Руїс кинув виклик Ентоні Джошуа на третій бій, стверджуючи, що його попередня поразка була через власну недбалість.
- Після автокатастрофи в Нігерії, Ентоні Джошуа може завершити кар'єру, хоча в своєму останньому бою нокаутував Джейка Пола.
Енді Руїс свого часу став першим боксером, кому вдалося побити Ентоні Джошуа, хоч потім і стався реванш. Тепер 36-річний американець, який не виходив у ринг з 2024 року, вимагає від "Ей-Джея" проведення третього вирішального поєдинку у їхній суперечці.
Більш того – Руїс вихваляється, що його поразка британцю нібито сталася тільки тому, що він сам дозволив Джошуа себе здолати, пише GiveMeSport.
Дивіться також "Це добре для нього": чого Усик зумів навчити Джошуа
Яка історія протистоянь Руїса і Джошуа?
За даними BoxRec, 1 червня 2017 року Руїс шокував Джошуа, який на ту мить був непереможеним чемпіоном з 22 тріумфами на рингу і нокаутував самого Володимира Кличка. У сьомому раунді американець мексиканського походження вирубив "Ей-Джея" і забрав собі його пояси.
У контракт на бій завбачливо внесли пункт про реванш, тож вже за пів року боксери зійшлися знову. Пройшовши усю дистанцію, Джошуа повернув титули одностайним рішенням суддів.
Чому Руїс вимагає у Джошуа трилогію?
Енді ще тоді, у 2017 році, говорив, що не поставився до реваншу серйозно: замість того, щоб готуватися, він три місяці розважався на вечірках і святкував чемпіонство.
Минули роки, а переконаність Руїса у тому, що Джошуа насправді слабший за нього, лише посилилася.
Його життя змінилося після нашого бою і моє життя теж змінилося після бою. Я його переміг. Він переміг мене лише тому, що я дозволив. У другому бою я дозволив йому вдарити себе, бо був дурнем. Я думаю, трилогія – це був би хороший бій для нас обох, щоб повернутися. Але я точно його переможу, на 100%. Якщо я на 100% і в формі, я не думаю, що хтось міг би мене перемогти,
– самовпевнено заявив Руїс.
Що відомо про кар'єру Ентоні Джошуа?
- Наразі немає впевненості, що британець хоче продовжувати боксувати. На нього вплинула автокатастрофа у Нігерії, в якій сам "Ей-Джей" ледь не загинув.
- У той день Джошуа втратив двох своїх наставників та друзів. Після цього він нібито повідомив родині, що йде з профі-рингу.
- В останньому поки своєму двобої британець у шостому раунді нокаутував Джейка Пола.