Перший кривдник Джошуа кинув виклик британцю на трилогію

Енді Руїс свого часу став першим боксером, кому вдалося побити Ентоні Джошуа, хоч потім і стався реванш. Тепер 36-річний американець, який не виходив у ринг з 2024 року, вимагає від "Ей-Джея" проведення третього вирішального поєдинку у їхній суперечці.

Більш того – Руїс вихваляється, що його поразка британцю нібито сталася тільки тому, що він сам дозволив Джошуа себе здолати, пише GiveMeSport.

Яка історія протистоянь Руїса і Джошуа?

За даними BoxRec, 1 червня 2017 року Руїс шокував Джошуа, який на ту мить був непереможеним чемпіоном з 22 тріумфами на рингу і нокаутував самого Володимира Кличка. У сьомому раунді американець мексиканського походження вирубив "Ей-Джея" і забрав собі його пояси.

У контракт на бій завбачливо внесли пункт про реванш, тож вже за пів року боксери зійшлися знову. Пройшовши усю дистанцію, Джошуа повернув титули одностайним рішенням суддів.

Чому Руїс вимагає у Джошуа трилогію?

Енді ще тоді, у 2017 році, говорив, що не поставився до реваншу серйозно: замість того, щоб готуватися, він три місяці розважався на вечірках і святкував чемпіонство.

Минули роки, а переконаність Руїса у тому, що Джошуа насправді слабший за нього, лише посилилася.

Його життя змінилося після нашого бою і моє життя теж змінилося після бою. Я його переміг. Він переміг мене лише тому, що я дозволив. У другому бою я дозволив йому вдарити себе, бо був дурнем. Я думаю, трилогія – це був би хороший бій для нас обох, щоб повернутися. Але я точно його переможу, на 100%. Якщо я на 100% і в формі, я не думаю, що хтось міг би мене перемогти,

– самовпевнено заявив Руїс.

Що відомо про кар'єру Ентоні Джошуа?