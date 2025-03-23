Промоутер Джошуа розповів, чи поб'ється боксер проти скандального блогера
- Промоутер Едді Хірн оцінив можливість бою між Ентоні Джошуа та Джейком Полом.
- Останній бій Джошуа відбувся восени 2024 року, коли він програв Даніелю Дюбуа.
Нещодавно одіозний Джейк Пол виступив із зухвалою заявою стосовно Ентоні Джошуа. Скандальний боєць та блогер викликав колишнього чемпіона світу на бій.
Однак американець хоче битись проти Ей Джея у наступному році. Промоутер Едді Хірн оцінив шанси британця побитись з Полом, повідомляє 24 канал із посиланням на Matchroom Boxing.
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Чи битиметься Джошуа проти Пола
Едді Хірн підкреслив, що бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом варто було б провести хоча б заради інтересу. Промоутер заявив, що він єдине, у чому він розчарований, що блогер хоче битись у 2026 році.
Хірн запропонував Полу провести бій проти Джошуа у цьому році. Спортивний функціонер зазначив, що Ентоні згоден зустрітись у рингу із Джейком.
Якщо ти справді цього хочеш, зробімо це зараз, а не наступного року. Навіть не знаю. Так, вони обговорювали це разом. Я запитав у Ей Джея, і він мені відповів: Звісно, я готовий дати йому бій,
– розповів Хірн.
Нагадаємо, що востаннє Ентоні Джошуа бився восени 2024 року. Тоді колишній чемпіон світу поступився Даніелю Дюбуа, опинившись у нокауті у п'ятому раунді поєдинку.
Раніше Ей Джея звинуватили у брехні та "спеціальних травмах". Фанати та експерти вважають, що британець навмисно уникає боїв, адже чекає на повернення Тайсона Ф'юрі.