"Це просто моя робота": Джошуа погрожує вбити Пола

Вже у ніч проти 20 грудня Ентоні Джошуа нарешті повернеться у профі-ринг. Суперником Ей Джея буде Джейк Пол.

Обидва боксери напередодні бою підігрівають інтерес до лобового протистояння. Ентоні Джошуа пригрозив Джейку Полу, передає 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Варто дізнатись Джошуа зізнався, чого його навчила команда Усика: британець здивував відповіддю

Як Джошуа погрожує Полу?

Британський супертяж хоче "вбити" суперника у рингу в Маямі.

Сьогодні я, власне, розмірковував про себе. Я дуже вихована людина, виріс у хорошій сім’ї, але якщо я зможу тебе вбити – я вб’ю. Такий вже я є. І це просто моя робота. Тож, ходімо,

– сказав Ентоні.

Відзначимо, що мало хто взагалі вірить у перемогу Пола. Серед таких сміливців хіба що промоутер Оскар Де Ла Хойя, який прогнозує Джейку звитягу нокаутом.

Що говорить Пол перед боєм?

Боксер-блогер зізнався, що аніскільки не боїться найближчого двобою із Ей Джеєм.

"Думаю, мені просто по**й. Не знаю, здається, я таким народився. Може, це від батьків? Але я хотів бути "морським котиком" і просто йти вбивати людей та всяке інше лайно. Не знаю, думаю, я трохи йоб****й на голову", – запевнив Джейк.

Боксери провели емоційну фінальну дуель поглядів, під час якої Джейк розізлив Ентоні.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?