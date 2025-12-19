"Это просто моя работа": Джошуа угрожает убить Пола
- Энтони Джошуа возвращается на ринг, где будет драться с Джейком Полом, и пригрозил "убить" его в ринге.
- Джейк Пол признался, что не боится боя с Джошуа и провоцировал его во время финальной дуэли взглядов.
Уже в ночь на 20 декабря Энтони Джошуа наконец вернется в профи-ринг. Соперником Эй Джея будет Джейк Пол.
Оба боксера накануне боя подогревают интерес к лобовому противостоянию. Энтони Джошуа пригрозил Джейку Полу, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.
Как Джошуа угрожает Полу?
Британский супертяж хочет "убить" соперника в ринге в Майами.
Сегодня я, собственно, размышлял о себе. Я очень воспитанный человек, вырос в хорошей семье, но если я смогу тебя убить – я убью. Такой уж я есть. И это просто моя работа. Так что, пошли,
– сказал Энтони.
Отметим, что мало кто вообще верит в победу Пола. Среди таких смельчаков разве что промоутер Оскар Де Ла Хойя, который прогнозирует Джейку победу нокаутом.
Что говорит Пол перед боем?
Боксер-блогер признался, что нисколько не боится ближайшего поединка с Эй Джеем.
"Думаю, мне просто по**й. Не знаю, кажется, я таким родился. Может, это от родителей? Но я хотел быть "морским котиком" и просто идти убивать людей и всякое другое дерьмо. Не знаю, думаю, я немного йоб****й на голову", – заверил Джейк.
Боксеры провели эмоциональную финальную дуэль взглядов, во время которой Джейк разозлил Энтони.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
Боксеры проведут 8-ми раундовый бой.
Стало известно, что Пол и Джошуа гарантированно заработают по 50 миллионов долларов. Но это не окончательные суммы доходов, которые будут зависеть от продажи трансляций и других факторов.
Во время открытой тренировки в углу британца был замечен украинский тренер Егор Голуб и Сергей Лапин, директор команды Александра Усика. Напомним, что Джошуа готовился к поединку против Пола с командой Усика.
Посмотреть бой можно будет на платформе Netflix, где трансляция будет платной. Для просмотра вечера бокса нужно иметь или приобрести подписку. Трансляция основного карда шоу в Майами начнется в 03:00. Поединок между Джошуа и Полом начнется не ранее 05:30 утра 20 декабря (по киевскому времени).