19 декабря, 23:41
"Это просто моя работа": Джошуа угрожает убить Пола

София Кулай
Основные тезисы
  • Энтони Джошуа возвращается на ринг, где будет драться с Джейком Полом, и пригрозил "убить" его в ринге.
  • Джейк Пол признался, что не боится боя с Джошуа и провоцировал его во время финальной дуэли взглядов.

Уже в ночь на 20 декабря Энтони Джошуа наконец вернется в профи-ринг. Соперником Эй Джея будет Джейк Пол.

Оба боксера накануне боя подогревают интерес к лобовому противостоянию. Энтони Джошуа пригрозил Джейку Полу, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Стоит узнать Джошуа признался, чему его научила команда Усика: британец удивил ответом

Как Джошуа угрожает Полу?

Британский супертяж хочет "убить" соперника в ринге в Майами.

Сегодня я, собственно, размышлял о себе. Я очень воспитанный человек, вырос в хорошей семье, но если я смогу тебя убить – я убью. Такой уж я есть. И это просто моя работа. Так что, пошли,
– сказал Энтони.

Отметим, что мало кто вообще верит в победу Пола. Среди таких смельчаков разве что промоутер Оскар Де Ла Хойя, который прогнозирует Джейку победу нокаутом.

Что говорит Пол перед боем?

Боксер-блогер признался, что нисколько не боится ближайшего поединка с Эй Джеем.

"Думаю, мне просто по**й. Не знаю, кажется, я таким родился. Может, это от родителей? Но я хотел быть "морским котиком" и просто идти убивать людей и всякое другое дерьмо. Не знаю, думаю, я немного йоб****й на голову", – заверил Джейк.

Боксеры провели эмоциональную финальную дуэль взглядов, во время которой Джейк разозлил Энтони.

Что известно о бое Пол – Джошуа?

  • Боксеры проведут 8-ми раундовый бой.

  • Стало известно, что Пол и Джошуа гарантированно заработают по 50 миллионов долларов. Но это не окончательные суммы доходов, которые будут зависеть от продажи трансляций и других факторов.

  • Во время открытой тренировки в углу британца был замечен украинский тренер Егор Голуб и Сергей Лапин, директор команды Александра Усика. Напомним, что Джошуа готовился к поединку против Пола с командой Усика.

  • Посмотреть бой можно будет на платформе Netflix, где трансляция будет платной. Для просмотра вечера бокса нужно иметь или приобрести подписку. Трансляция основного карда шоу в Майами начнется в 03:00. Поединок между Джошуа и Полом начнется не ранее 05:30 утра 20 декабря (по киевскому времени).