Оба боксера накануне боя подогревают интерес к лобовому противостоянию. Энтони Джошуа пригрозил Джейку Полу, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Как Джошуа угрожает Полу?

Британский супертяж хочет "убить" соперника в ринге в Майами.

Сегодня я, собственно, размышлял о себе. Я очень воспитанный человек, вырос в хорошей семье, но если я смогу тебя убить – я убью. Такой уж я есть. И это просто моя работа. Так что, пошли,

– сказал Энтони.

Отметим, что мало кто вообще верит в победу Пола. Среди таких смельчаков разве что промоутер Оскар Де Ла Хойя, который прогнозирует Джейку победу нокаутом.

Что говорит Пол перед боем?

Боксер-блогер признался, что нисколько не боится ближайшего поединка с Эй Джеем.

"Думаю, мне просто по**й. Не знаю, кажется, я таким родился. Может, это от родителей? Но я хотел быть "морским котиком" и просто идти убивать людей и всякое другое дерьмо. Не знаю, думаю, я немного йоб****й на голову", – заверил Джейк.

Боксеры провели эмоциональную финальную дуэль взглядов, во время которой Джейк разозлил Энтони.

