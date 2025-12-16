Противостояние Джейк Пол – Энтони Джошуа состоится в Майами (США). Свой прогноз на данный бой сделал промоутер Golden Boy Оскар Де Ла Хойя, информирует 24 Канал со ссылкой на инстаграм Де Ла Хойи.

Какой прогноз на бой Пол – Джошуа?

Известный промоутер удивил своей ставкой на этот поединок. Де Ла Хойя прогнозирует досрочную победу Пола.

На самом деле я с нетерпением жду бой Джейка Пола против Энтони Джошуа на Netflix. Я ставлю на победу Джейка нокаутом,

– написал промоутер.

Напомним, что украинский боксер Александр Грицив спрогнозировал победителя боя Пол – Джошуа. Львовянин на 100 процентов уверен в победе Энтони.

Сколько продлится поединок?

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказал свое мнение относительно противостояния Пол – Джошуа.

"Поскольку это не показательный поединок, не может быть никаких договоренностей – это было бы незаконно. Это должен быть настоящий бой. Все боксерские фанаты знают: если Эй Джей выйдет против Джейка Пола и действительно постарается, бой не продлится и минуты", – сказал Фроч.

Что известно о бое Пол – Джошуа?