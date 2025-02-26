Відомо сенсаційного боксера, який міг замінити Дюбуа у бою проти Паркера

Бій між Джозефом Паркером та Даніелем Дюбуа був скасований через хворобу "Динаміта". Його у ринзі 22 лютого в Ер-Ріяді в останній момент замінив Мартін Баколе.

Конголезький боксер прилетів у столицю Саудівської Аравії взагалі непідготовленим та із великим пузом. Мартін Баколе протримався лише два неповні раунди. По ходу другої трихвилинки Баколе опинився у нокауті, адже до цього ледь тримався на ногах.

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Хто міг би вийти у ринг проти Паркера

Джозеф Паркер легко захистив свій титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

Стало відомо, хто міг ще замінити Дюбуа у протистоянні проти новозеландського боксера. Виявилось, що суперником Паркера міг стати Ентоні Джошуа. Однак британець розповів, чому не зміг вийти у ринг 22 лютого, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN.

Я дуже хотів втрутитися. Знаєте, що мені завадило? Я мав невелику травму. Я чудово розумію Баколе. У нього є віра, сила, це все, що потрібно. Він би не вийшов на цей бій, якби не був добре готовим. Думаю Мартін вірив у себе більше, ніж у свою фізичну силу,

– сказав Ей Джей.

Нагадаємо, що була інформація, що Джошуа претендував на бій проти переможця протистояння Дюбуа – Паркер, як і Олександр Усик. Але усе зіпсував Даніель.

У своєму крайньому поєдинку Ентоні був відправлений у нокаут в п'ятому раунді від Дюбуа (21 вересня 2024-го року). Це була четверта поразка Джошуа на профі-рингу. Також за його спиною 28 перемог (25 – нокаутом) у 32-х проведених зустрічах.