Конголезский боксер прилетел в столицу Саудовской Аравии вообще неподготовленным и с большим пузом. Мартин Баколе продержался лишь два неполных раунда. По ходу второй трехминутки Баколе оказался в нокауте, ведь до этого едва держался на ногах.

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Кто мог бы выйти в ринг против Паркера

Джозеф Паркер легко защитил свой титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Стало известно, кто мог еще заменить Дюбуа в противостоянии против новозеландского боксера. Оказалось, что соперником Паркера мог стать Энтони Джошуа. Однако британец рассказал, почему не смог выйти в ринг 22 февраля, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало? У меня была небольшая травма. Я прекрасно понимаю Баколе. У него есть вера, сила, это все, что нужно. Он бы не вышел на этот бой, если бы не был хорошо готов. Думаю Мартин верил в себя больше, чем в свою физическую силу,

– сказал Эй Джей.

Напомним, что была информация, что Джошуа претендовал на бой против победителя противостояния Дюбуа – Паркер, как и Александр Усик. Но все испортил Даниэль.

В своем крайнем поединке Энтони был отправлен в нокаут в пятом раунде от Дюбуа (21 сентября 2024-го года). Это было четвертое поражение Джошуа на профи-ринге. Также за его спиной 28 побед (25 – нокаутом) в 32-х проведенных встречах.