Новозеландский боксер досрочно победил африканца. Паркер нокаутировал соперника во втором раунде поединка. Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал победу Джозефа, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Читайте также Известный инсайдер назвал следующего соперника Усика

Что сказал Уоррен

Фрэнк Уоррен высказался относительно боя Паркер – Баколе. Промоутер сказал, что новозеландец сделал свою работу, одолев конголезца в фантастическом стиле.

Спортивный функционер признался, что он верил в победу Джозефа Паркера. Однако не ожидал, что он остановит Мартина Баколе уже во втором раунде поединка.

Все так кричали о Баколе, будто он какой-то монстр. Я сказал перед боем, что он проиграет. Мартин – огромный и опасный боец, с очень сильным ударом, но Джозеф сохранил свое самообладание и пошел правильным путем,

– сказал Уоррен.

Напомним, что Джозеф Паркер должен был драться против Даниэля Дюбуа за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Однако британец заболел и не смог принять участие в поединке.

Поэтому его срочно заменил Мартин Баколе. Паркер после победы над африканцем стал обязательным претендентом на бой с Александром Усиком за титул WBO.