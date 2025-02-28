Промоутер Дюбуа зізнався, хто може зірвати реванш із Усиком

Все більше інформації з'являється щодо можливості проведення реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Промоутер "Динаміта" Френк Воррен розповів про іншого претендента на битву із його клієнтом.

Відомий промоутер розкрив деякі карти щодо наступного бою Даніеля Дюбуа. За словами Френка Воррена, "Динаміт" може розділити ринг не лише з Олександром Усиком, а й Ентоні Джошуа, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

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Хто може вкрасти реванш Усик – Дюбуа

Ще перед вечором боксу 22 лютого в Ер-Ріяді була інформація, що Джошуа претендує на бій проти переможця протистояння Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера. Однак битви не відбулось через хворобу британця.

Тепер промоутер Воррен підтвердив варіант двобою проти Ей Джея.

Нам треба обдумати наступний крок. Суперником для Дюбуа буде Олександр Усик – це буде бій за титул абсолютного чемпіона світу, або реванш проти Ентоні Джошуа. Ми вирішимо все протягом наступного тижня. Остаточне рішення ухвалить сам Дюбуа,

– заявив Воррен.

Нагадаємо, що Дюбуа вже виходив у ринг проти Усика та Джошуа. Якщо у бою проти останнього Даніель нокаутував Ентоні у 5-му раунді, то протистояння проти українця "Динаміт" волів би забути. Усик переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді влітку 2023-го року. Також їх двобій запам'ятався ударом нижче пояса від Дюбуа.

Олександр Усик неодноразово заявляв, що хоче побитись із Дюбуа. На кону їх ймовірного реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, адже Даніель зберіг пояс IBF, попри відмову від бою із Паркером. Раніше повідомлялось, що повернення українця у ринг слід чекати влітку або восени цього 2025-го року.